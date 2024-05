Mann tiltalt for drapsforsøk etter at kona ble knivstukket

Ifølge tiltalen stakk mannen kona i ryggen med en kjøkkenkniv i 2-tiden natt til 18. november i fjor. Stikkskaden skal ha vært omtrent 12 centimeter dyp.

– Han lyktes ikke med å drepe henne fordi skadene ikke var livstruende, hun greide å flykte og det raskt kom andre personer til unnsetning, står det i tiltalen.

Rett i forkant av knivstikkingen skal han ha sendt kona flere truende meldinger der han blant annet skal ha truet med å drepe henne.

Mannen er også tiltalt for å ha kjørt i pille- og hasjrus to dager før knivstikkingen. Han skal også ha nektet å stoppe for politiet i forbindelse med ruskjøringen.

I forbindelse med at han skulle fremstilles for blodprøvetaking i sentralarresten i Oslo etter ruskjøringen, skal han ha truet en politibetjent og så en annen politibetjent senere samme dag i politivakten på Grønland.

Saken mot mannen er berammet i Oslo tingrett fra 12. til 15. august.

Les også: Konfirmasjonstiden: – Barn kaller hverandre «First Price» og «Hennes & Mauritz»-unger

Les også: «Klassesamfunnet er knapt tydeligere enn på flyturen. Også for barn»

Les også: Trond Giske: – Nei, det går jo ikke bra nok (+)