De to siktede etter 17. mai-volden i Oslo fengsles i fire uker

De fire ukene sones med brev- og besøksforbud, opplyser advokat Christian Norgaard til NRK. Han forsvarer mannen i starten av 20-årene.

– Han erkjenner delvis straffskyld og ønsker å beklage overfor de involverte fornærmede i saken, sier Nordgaard til TV 2.

Den andre siktede, én mann i slutten av tenårene, nekter straffskyld, opplyser forsvareren hans, advokat Gunhild Borgan.

Begge er siktet for medvirkning til kroppsskade, kroppskrenkelse, trusler og for å ha tatt vesken til den fornærmede kvinnen. Politiet ba om varetektsfengsling i fire uker for hver av dem.

– Det er en såkalt bevisforspillelsesfare, med tanke på at det er flere fornærmede og flere gjerningspersoner som er ukjente og ikke identifisert, sa politiadvokat Helén Møller til TV 2.

Politiet utelukker ikke flere pågripelser i saken.

– Det er et persongalleri på mellom 15 og 20 personer som var involvert i hendelsen. Vi jobber for å identifisere flere gjerningspersoner, sa Møller.

En video publisert hos NRK viser slåssing på åpen gate. En kvinne ble slått bevisstløs i hendelsen og endte med en knekt finger, skrubbsår og sykemelding, i tillegg til den psykiske belastningen av å se en kompis bli banket opp.

Slåsskampen på St. Hanshaugen startet ifølge henne med en verbal krangel, før det gikk over til å bli en slåsskamp.