Retten løslater mann som slo ned 63-åring i Bergen natt til 18. mai

– Retten har under tvil kommet fram til at vilkårene for varetektsfengsling på bakgrunn av gjentakelsesfare ikke er til stede. Retten viser til at han er under psykiatrisk behandling og oppfølging, sier forsvarer Erik Johan Mjelde til VG.

63-åringen ble slått ned på åpen gate da han grep inn for å forhindre en voldsepisode fra å eskalere, skriver avisen. Han ble lagt inn på sykehus, og halvannet døgn senere er han utskrevet.

Den siktede mannen erkjenner straffskyld, ifølge Mjelde, som sier klienten trenger oppfølging og hjelp.

– Foranledningen er en personlig krise hvor han har opplevd å ha blitt delvis forfulgt, og delvis truet av veldig mange. Det har gjort at han har blitt fryktelig sint, og opplevd at «alle» er ute etter ham. Det har ført til denne reaksjonen, dessverre, sier Mjelde til TV 2.