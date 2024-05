Ni av ti elbilister vil ha skilting til ladestasjoner

I alt 93 prosent av bilister med elbil sier seg enig i påstanden «det burde vært skiltet til ladestasjoner på samme måte som det er skiltet til bensinstasjoner», ifølge undersøkelsen «Elbilisten».

– Det er uforståelig at Statens vegvesen avslår søknad om skilting ved å vise til at elbilistene klarer seg med digitale løsninger, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Ladeselskapene har fått avslag på flere søknader om slik skilting, sier Bu, som forklarer at det begrunnes med at det fins kart med oversikt over ladestasjoner tilgjengelig på nettsider og gjennom apper på telefonen.

– Det kan umulig være ønskelig at stressede bilister med sterkt behov for lading skal orientere seg ved hjelp av telefonens apper eller på skjermen i bilen for den saks skyld, sier hun.

«Elbilisten» er en årlig spørreundersøkelse gjennomført av Norsk elbilforening blant norske elbilister. Elbilisten 2024 er den trettende undersøkelsen som er gjennomført og har 15.300 respondenter.

