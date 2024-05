Jan Helge Andersen: – Jeg kan aldri gjøre opp for meg

– Jeg har tatt livet av et menneske. Kan jeg egentlig gjøre opp for meg? Jeg har gjort opp det staten har sagt jeg skal gjøre. Jeg kan lære meg å leve med det jeg har gjort. Men jeg vil aldri se på det som at jeg har gjort opp for meg. Det tror jeg ikke er mulig.

Han nekter for å ha drept Lena og hevder at han ble truet av Viggo Kristiansen til å drepe Stine Sofie, et drap han sonet 16 år i fengsel for.

Møtte aldri blikket

– Jeg kan bare fortelle sannheten. Jeg kan bare si det jeg husker. Om folk ikke tror på det, så er ikke det noe jeg kan gjøre noe med, sier Andersen til Dagbladet.

Da Kristiansen vitnet i tingretten, møtte de aldri hverandres blikk.

– Jeg så bort på ham med jevne mellomrom, men det var ingen følelser med tanke på gammelt vennskap, hat eller noe som helst. Han er ikke en del av mitt liv og vil aldri være det.

Viggo Kristiansens advokat, Brynjar Meling, sier de ikke har tatt noen beslutning om å ikke forfølge Andersen erstatningsrettslig. Det vil de vente med til dommen er klar.

Fikk 19 år

Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

I den nye Baneheia-saken er Jan Helge Andersen tiltalt for og kan dømmes til maksimalt to års fengsel for drap eller medvirkning til drap på Lena Sløgedal Paulsen.

I Agder lagmannsrett i 2002 ble Jan Helge Andersen dømt til 19 års fengsel for voldtekt og drap på Stine Sofie og medvirkning til voldtekt av Lena. Han ble frifunnet for drap på Lena, og det er denne delen av saken som er gjenåpnet og som han nå er tiltalt for.

