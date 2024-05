Flere reagerer på Toppes abortutspill: – En feilaktig påstand

Familieministeren frykter at en lovfestet utvidelse av abortgrensen vil endre holdninger i befolkningen og gjøre at flere tar abort sent. Ingvild Wetrhus Thorsvik, stortingsrepresentant for Venstre og jurist, er uenig.

– Det har hun ikke belegg for å si. Når vi ser at de fleste i dag tar abort før uke 12, er det en feilaktig påstand. Det overordnede poenget er uansett at kvinnen skal ta valget selv, sier hun til Klassekampen.

Kamzy Gunaratnam, helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, viser til statistikken.

– Nå må vi holde oss til fakta, sier hun og viser til at 95 prosent av aborter tas før uke 12, og 91 prosent før uke 9. Hun peker også på statistikk fra land som Sverige og Island, hvor utvidelsen av grensen ikke har økt antall aborter.

Gunaratnam støtter selvbestemmelse til uke 18.

– Senaborter er ofte ønskede barn som må aborteres av helsemessige årsaker. Helsepolitikere bør ikke være overdommere over dette.

Regjeringen har varslet at den vil foreslå en ny abortlov i løpet av året, der grensen utvides fra uke 12 til uke 18.

