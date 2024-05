Mann tiltalt for drap på Grønland i november 2022

I tillegg er 33-åringen tiltalt for to drapsforsøk, bæring av skytevåpen på offentlig sted og for trusler. Den tiltalte erkjenner ikke straffskyld for verken drap eller drapsforsøk, skriver VG.

Ifølge 33-åringens forsvarer advokat Victoria Holmen påberoper hennes klient seg nødverge i forbindelse med drapet og det ene drapsforsøket.

Kort etter drapet sa politiet at de etterforsket et mulig hevnmotiv i et kriminelt miljø – noe de pårørende til avdøde reagerte sterkt på. Dette beklaget politiet senere.

– Påtalemyndigheten har beklaget dette overfor dem, og det setter de pris på, sier bistandsadvokat Kaja de Vibe Malling.

Den tiltalte 33-åringen risikerer forvaring. Statsadvokat Karl Kristian Nordheim sier han vil vurdere om det er grunnlag for det etter bevisførselen.

Oslo tingrett har satt av 11 dager til behandlingen av saken.

