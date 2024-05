– Lokalt stor gress- og lyngbrannfare med stor spredningsfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør. Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt, heter det i skogbrannvarselet hos varsom.no.

Varselet gjelder for ytre strøk av Rogaland, fra like nord for Flekkefjord og til Haugesund.