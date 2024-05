Redningsaksjon i Drammensfjorden avsluttet - savnet mann antatt omkommet

Den savnede, en mann i 80-årene, var i 12-tiden onsdag innom en marina i området og rapporterte om motorproblemer, men fikk start på motoren og dro ut igjen. Han ble meldt savnet da han ikke var tilbake i 18-tiden. Båten hans ble funnet tom ved Svelvik klokken 18.22.

Rett før midnatt opplyser Hovedredningssentralen (HRS) at redningsaksjonen er avsluttet uten funn.

– Det aktuelle området er grundig gjennomsøkt med båter, luftressurser og personell på land.

– Hypotesen er at han falt over bord. Søket går nå i søk etter antatt omkommet. Da er det politiet som tar over, sier vakthavende redningsleder Andreas Ingsøy ved HRS Sør-Norge.

Kystvakten, Røde Kors, Redningsselskapet og nødetatene deltok i søket i fjorden, mens redningshelikopter og luftambulansen søkte fra luften.