Oslo Nye Teater på vei mot konkurs – trenger 30 millioner før sommeren

– Teateret er i en veldig alvorlig økonomisk situasjon. Jeg føler at vi har en veldig god dialog med styret og teateret om hvordan vi kan finne muligheter ut av dette, men sånn situasjonen er nå, har ikke jeg mulighet til å konkludere den ene aller andre veien, sier kulturbyråd Anita Leirvik North (H) til NRK.

Hun opplyser overfor statskanalen at dersom byrådet ikke bevilger 30 millioner kroner før sommeren, vil teateret gå konkurs.

– Det er ikke et ønske å slå teateret konkurs, men her og nå er det ikke mulig for meg å love noe som helst, sier North.

Oslo Nye Teater, som har rundt 150.000 publikummere årlig, har lenge slitt økonomisk grunnet ettervirkninger av pandemien og lønns- og prisveksten, i tillegg til det administrerende direktør Jan Beckmann beskriver som «historisk høye pensjonskostnader».

– Det mest akutte problemet er at Oslo Nye Teater ikke har tilstrekkelig likviditet til å opprettholde driften over sommeren, sa Beckmann i en uttalelse tidligere i uken.

