Kistefos saksøker styret i Solstad Offshore og Aker etter krangel

– Hensikten skal være å søke erstatning for de påståtte tapene Kistefos er påført som følge av refinansieringen, skriver Aker i en pressemelding.

– Aker Capital AS fastholder at et slikt krav er ubegrunnet, sier kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker ASA.

Kravet som varsles er rettet mot oljeserviceselskapet Solstad Offshore ASAs styremedlemmer og administrerende direktør og det Kjell Inge Røkke-kontrollerte selskapet Aker Capital AS, som er heleid av Aker ASA.

Stevningen skal ha blitt levert til Ringerike, Asker og Bærum tingrett.

Sveaas: Ingen kommentar

– Det er sendt stevning, utover det har jeg ingen kommentar, sier Christen Sveaas til E24.

Også Solstad Offshore skriver torsdag på sine nettsider at de er blitt varslet om søksmålet mot selskapets leder og styremedlemmer.

– Styremedlemmene og administrerende direktør i SOFF anser at kravet til Kistefos AS og Kistefos Investment AS er ugrunnet. Styrets syn på refinansieringen fremgår av styrets brev til aksjonærene av 16. januar 2024, vedlagt børsmeldingen av samme dato, skriver selskapet.

Ordkrig

Aker Capital kjøpte i fjor 8,24 millioner aksjer i Solstad Offshore midt i en pågående maktkamp om selskapet. Sveaas og hans investeringsselskap Kistefos, som selv hadde en eierandel på 15 prosent av det kriserammede selskapet, gikk hardt ut mot Aker med beskyldninger om at selskapet tappet Solstad Offshore for verdier.

Kjernen i Kistefos sin kritikk har vært at avtalen som ryddet opp i Solstads gjeld, forskjellsbehandlet aksjonærene til fordel for Aker.

Dette ble benektet av Solstad Offshore som altså ble gjenstand for en omfattende redningsaksjon hvor Aker og Røkke skjøt inn over 2 milliarder kroner.

Vurderte søksmål

I desember krevde Kistefos at det skulle avholdes en ekstraordinær generalforsamling.

– Dette er en av de mest grisete transaksjonene vi har sett på Oslo Børs. Restruktureringsplanen innebærer en grov forskjellsbehandling av aksjonærer og beriker Aker på aksjonærfellesskapets bekostning, lød karakteristikken fra styreleder og eier Christen Sveaas i Kistefos.

Til tross for kritikken og det harde ordskiftet fortsatte Kistefos å kjøpe opp aksjer i Solstad Offshore. I dag er Kistefos, med en samlet andel på 18,1 prosent, nest største eier etter Aker Capital som besitter 32,9 prosent av aksjene.

Kistefos skrev i mars at de vurderte å innlede en rettslig prosess i form av et gruppesøksmål slik at også andre aksjonærer i Solstad kan delta i søksmålet.

