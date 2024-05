DSB setter ekstra skogbrannhelikoptre i beredskap

– DSB har gjort en vurdering og setter ekstra beredskap med to helikoptre på vår base på Værnes, to på Kjeller, to på Sola, én på Kjevik og én på Voss, skriver hovedredningssentralen for Sør-Norge på X, tidligere Twitter.

Helikoptrene er i første omgang i beredskap fram til tirsdag i neste uke.

Yr sendte tirsdag ut flere farevarsler for skogbrann i sørlige deler av landet, som alle fortsatt er pågående. Gult farevarsel gjelder for store deler av Østlandet og Sørlandet, deler av Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland. I ytre strøk av Rogaland regnes faren som stor, og det er derfor sendt ut oransje farevarsel for dette området.

Det anbefales å ikke bruke ild og å følge lokale myndigheters instruksjoner.

– Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt, skriver Yr på sine nettsider.

