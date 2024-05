Taliban-representanter er i Norge

– Det er ikke Taliban-ledere, men grupper som representerer bevegelsen, som er i Norge for å tilrettelegge for inter-afghansk dialog, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til VG.

Han bekrefter samtidig at det er en konferanse som foregår i Norge i disse dager. Dette er et forum med representanter fra ulike grupper afghanere, som Norge har lagt til rette for, fordi norske myndigheter er bekymret for situasjonen i Afghanistan.

Dialogforumet Afghanistan Future Thought Forum (AFTF) møttes i Oslo mandag, og konferansen avsluttes onsdag.

Ifølge Utenriksdepartementet har konferansen samlet om lag 35 afghanere, med representasjon av kvinner, minoriteter og ulike politiske syn.

– Norge har vært aktive i Afghanistan, også i Taliban-tiden før 2001, og vi var tungt til stede i de 20 årene med FN og ISAF-nærvær. Og vi har ikke tenkt å gi opp det afghanske folk. Det vil i hvert fall være feil å si at vi skulle stoppe kontakten med Taliban nå når de styrer, legger utenriksministeren til.

