Politiet meldte først om hendelsen ved 18.30-tiden onsdag.

Da skrev politiet i Agder i politiloggen at en person muligens hadde gått under vann og at vedkommende var savnet.

Både politiet, brannvesen og helsepersonell er på stedet.

– En person er hentet opp av vannet. Det jobbes med livreddende førstehjelp, skriver politiet like før klokken 19.