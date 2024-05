Mann tiltalt for voldtektsforsøk – skal ha truet med å knivstikke kvinne

Ifølge tiltalen skal mannen den 5. september 2022 ha tatt seg inn i leiligheten til kvinnen og forsøkt å true til seg seksuell omgang ved å true henne med kniven.

Mannen skal ha sagt at kvinnen skulle gjøre som hun fikk beskjed om «eller så knivstikker jeg deg!». Kvinnen gjorde imidlertid motstand og klarte å rømme fra leiligheten.

Den tiltalte skal samtidig ha påført kvinnen kuttsår med kniven på hendene og rumpa, og ha tatt mobilen hennes og slengt den i bakken slik at den knuste.

Mannen i 20-årene er også tiltalt for å ha slått en mann to ganger med knyttet neve i ansiktet i luftegården i Bergen fengsel, rundt en måned etter voldtektsforsøket.

I tiltalen varsler Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter at det kan bli lagt ned påstand om forvaring under rettssaken, som er berammet over tre dager i Hordaland tingrett i Bergen fra 19. september. Samtidig skriver de at det også kan bli aktuelt å be om tvungent psykisk helsevern for mannen.

Mannens forsvarer, advokat Kim Brügger Villanger, vil ikke kommentere saken overfor NTB.