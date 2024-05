Vedum og Mehl tar gjenvalg til Stortinget

Vedum bekrefter overfor Østlendingen at både han og Mehl stiller som representanter for Hedmark.

– Vi går for to plasser i Hedmark. Det er helt naturlig at vi gjør det på den måten. Det handler om at vi representerer et område vi brenner for, sier Vedum til Hamar Arbeiderblad.

Ved stortingsvalget i 2021 fikk Senterpartiet to mandater fra Hedmark. Partiet har slitt på målingene den siste tiden, og dersom de siste målingene ble valgresultatet, ville partiet risikere å miste én av de to stortingsplassene fra Hedmark, skrev Vårt Land i forrige helg.

Det betyr at en Vedum-plass i så fall vil koste Mehl plassen på Stortinget.

Vedum sier videre til Hamar Arbeiderblad at motivasjonen er like høy som tidligere.

– Jeg er grunnleggende glad i folk, og det er et kjempeprivilegium å representere Hedmark. Jeg har fått mye mer erfaring enn tidligere og merker da også at det har blitt lettere å få gjennomslag for saker.