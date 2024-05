UiO-styret avviste boikottforslag

Det ble klart under tirsdagens møte i UiOs universitetsstyre, skriver Universitas.

Styret vedtok derimot at saken om akademisk boikott skulle gå fra å være en diskusjonssak til å bli en vedtakssak. Flertallet var mot at UiO skulle avstå fra å inngå nye institusjonelle samarbeid med israelske universiteter.

Fem støttet forslaget om akademisk boikott, mens sju stemte for universitetsledelsens forslag.

Ledelsens forslag var å ikke innføre en akademisk boikott, med bakgrunn i universitetets egne retningslinjer. Der heter det at UiO ikke støtter bruk av akademisk boikott som virkemiddel.

Ifølge studentene har UiO samarbeidsavtaler med fire israelske institusjoner gjennom forskningsprogrammet Horisont Europa. UiO sier imidlertid til Universitas at de ikke har noen overordnede, bilaterale samarbeidsavtaler med israelske universiteter.

Onsdag er det varslet demonstrasjoner ved NTNU i Trondheim både før og etter styremøte ved universitetet.

Studentene krever blant annet at NTNU fryser sitt samarbeid med Kongsberg-gruppen og at NTNU ikke skal inngå akademisk samarbeid med israelske institusjoner, skriver Universitetsavisa.

Ifølge NRK har NTNUs konstituerte rektor Tor Grande lovet demonstrantene at kravene vil bli diskutert under onsdagens møte, og at det vil være opp til styret hva det vil gjøre.