Solberg fortsatt favoritt som statsminister

44 prosent foretrekker Solberg som statsminister, mens 31 prosent ønsker at Støre fortsetter i sjefsjobben, ifølge meningsmålingen, som er gjennomført av Respons Analyse for VG.

17 prosent svarer «ingen av dem», mens 8 prosent sier de ikke er sikre på hvem de vil velge.

– Hver fjerde velger foretrekker ingen av dem, ifølge denne målingen. Det viser en viss misnøye med begge statsministerkandidatene, og det bekrefter andre undersøkelser, sier Johannes Bergh, forskningsleder på Institutt for samfunnsforskning ved UiO, til VG.

Meningsmålingen viser også at Solberg er den foretrukne statsministeren for velgerne under 60 år. I den eldste velgergruppen har Støre ett prosentpoeng høyere enn Solberg, ifølge bakgrunnstallene.

Velgerne fordeler seg stort sett etter hvilket parti de foretrekker, ifølge valgforskeren. Partiene på venstresiden foretrekker Støre, mens de i midten og til høyre vil ha Solberg.

– Men jeg registrerer at en tredel av Frps velgere heller ikke ønsker Erna Solberg som statsminister, sier Bergh.

Den nye målingen er tatt opp med telefonintervjuer, og ble gjennomført 2.–7. mai.