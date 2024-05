Oslo kommune konkurranseutsetter fire sykehjem

Det er langtidshjemmene Kantarellenhjemmet, Abildsøhjemmet, Bjølsenhjemmet og Uranienborghjemmet i Oslo som konkurranseutsettes.

I en pressemelding skriver kommunen at selv om det kommunale tilbudet skal være bærebjelken, er målet et mangfold av kommunale, private kommersielle og private ideelle aktører.

– Det vil føre til mer innovasjon og bedre tjenester, til det beste for innbyggerne, skriver kommunen.

– Kvaliteten i tjenestene blir bedre

Helsebyråd Saliba Andreas Korkunc (H) sier at en stor økning i antall pleietrengende eldre kombinert med mangel på helsepersonell vil sette helse- og omsorgstjenesten på prøve fremover.

– Det viktigste for byrådet er at kvaliteten i tjenestene blir bedre, og at vi løser utfordringene vi står overfor. For å klare det må vi ta alle gode krefter i bruk.

Byrådet opplyser at det har vært tydelig på at konkurranseutsetting ikke skal skje på bekostning av de ansattes lønn- og arbeidsvilkår.

– Dette er en trist dag

Men ikke alle tror på lovnadene om de ansattes lønn- og arbeidsvilkår.

– Hundrevis av ansatte blir nå kastet ut i usikkerhet. Av erfaring vet vi at de ansatte over tid vil tape både lønns- og pensjonsmessig, sier leder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin.

– Vi har folk som har vært med på flere runder med konkurranseutsetting. Hver gang har det endt med dårligere pensjonsordninger og lavere lønn. Dessverre er det ingen grunn til å tro at det blir bedre denne gangen. Dette er en trist dag, sier Siri Follerås, leder i Fagforbundet pleie og omsorg.

– Oppskrift på økte forskjeller

SV mener byrådet ikke har lagt fram en troverdig løsning på hvordan det skal sikre at de ansatte ikke blir lønns- og pensjonstapere over tid.

– Dette er en oppskrift på økte forskjeller i byen. Høyrebyrådet tar penger som skulle gått til beboere og de ansatte på disse sykehjemmene, og gir dem til velferdsprofitører, sier Oslo SVs helsepolitiske talsperson Attia Mirza-Mehmood.

Også Rødt er sterkt imot byrådets avgjørelse.

– Det de ansatte får nå, er dårligere lønnsutvikling. Nå blir det profitt og ikke omsorg i fokus, og da er det de ansatte det går utover, sier partiets gruppeleder Siavash Mobasheri

– Vi vet at helsefagarbeidere fikk bedre lønn da vi tok tilbake kontrollen over de kommersielle sykehjemmene i Oslo. Nå frykter vi flukt fra de ansatte og dårligere kvalitet på sykehjemmene som konkurranseutsettes, sier Mobasheri videre.

– Har fått i oppdrag å starte prosessen

Byrådet opplyser at sykehjemsetaten har fått i oppdrag å starte prosessen med å konkurranseutsette de fire sykehjemmene.

– For å sikre fortsatt god dialog med markedet skal hele eller deler av konkurransegrunnlaget sendes på høring før konkurransen lyses ut, står det i byrådets pressemelding.

