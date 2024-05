Økonomiprofessor tror ikke budsjettet påvirker renta

– Jeg tror ikke dette vil føre til noe rentepress, men samtidig vil det heller ikke bidra til å få ned renta. Det er ganske nøytralt, slik jeg ser det, sier økonomiprofessor Ola H. Grytten ved Norges handelshøyskole til NTB.

Regjeringen vil bruke 418,7 milliarder oljekroner i revidert nasjonalbudsjett. Grytten sier hovedtallene er som forventet.

– De oppjusterer vekst- og inflasjonsutsiktene, særlig førstnevnte. Det er også som forventet. De øker oljepengebruken blant annet på forsvaret og Ukraina, og det er en ganske grei balanse med tanke på det statsbudsjettet man la fram i høst, sier han.

Regjeringens oljepengebruk er godt under handlingsregelen på 3 prosent og anslås i år til 2,7 prosent av oljefondets verdi.

– Det skulle egentlig bare mangle akkurat nå at man holder seg innenfor handlingsregelen, mener Grytten.

Sjeføkonom: Ikke nok til å påvirke renteplanene

DNBs sjeføkonom Kjersti Haugland sier til NTB at oljepengebruken i forslaget til revidert nasjonalbudsjett var som ventet, gitt de lekkasjene som har kommet på forhånd.

Det gjelder blant annet økt pengebruk til Ukraina, Forsvaret og helsevesenet – der helseminister Jan Christian Vestre mandag varslet bruk av 2 milliarder kroner for å korte ned ventelistene.

– Det lå i kortene at de ikke ville hanke inn alt dette ellers i budsjettet, sier sjeføkonomen.

– Litt større puff

Bruken av oljepenger er så vidt høyere enn Norges Bank så for seg i mars. Da anslo sentralbanken en stimulanseffekt på norsk økonomi på 0,6 prosent. Dette budsjettforslaget ligger på 0,7 prosent.

– Budsjettet er hakket mer ekspansivt en Norges Bank hadde sett for seg. Det gir et litt større puff inn i økonomi, men ikke stort nok til å ha noe å si for renteplanene slik de lå. Det ligger an til rentekutt i desember, sier Kjersti Haugland.

– Det blir brukt mer penger, men dette har Norges Bank allerede i stor grad tatt høyde for, konkluderer hun.

– Rentekutt kan bli utsatt

Ved første øyekast ser regjeringens reviderte budsjett nøytralt ut, men det er kanskje noe ekspansivt, mener sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

Regjeringen legger seg på oljepengebruk som utgjør uttak av fondet på 2,7 prosent.

– Det er det samme som i fjor høst, men så hadde fondet vokst mer en regjeringen ventet ved utgangen av året. Dermed øker også pengebruken, sier Gonsholt Hov.

Han viser til budsjettimpulsen, som gir et bilde av om bruken av oljepenger bidrar til å gi mer gass eller bremse opp i økonomien. Hov påpeker at regjeringen ligger litt høyere enn hva Norges Bank har sett for seg.

– Det kan gå inn i rekken av argumenter for at rentekutt kan bli utsatt. Samtidig vil jeg ikke si det for sterkt. Forskjellen er liten, og vi vil gjerne se nærmere på hvordan Finansdepartementet har beregnet at oljepengebruken påvirker aktiviteten i norsk økonomi, sier Gonsholt Hov.

Les også: Vedum: – Vi kommer til å bruke godt under handlingsregelen

Les også: Dette er lekkasjene fra revidert

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen