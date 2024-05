Høyre: Regjeringens pengebruk øker voldsomt

– Det er helt riktig å prioritere sikkerhet i en tid hvor krigen herjer i Ukraina. Det støtter vi. Samtidig viser de få nøkkeltallene vi har fått, at pengebruken øker voldsomt, også på nye politiske satsinger. Det gjenstår å se om regjeringen har hatt evne til å gjøre reelle prioriteringer, sier Høyres nestleder og finanspolitisk talsperson Tina Bru.

Budsjettlekkasjene i forkant av tirsdagens budsjettfremleggelse summerer seg til nær 20 milliarder kroner, påpeker Bru.

– Revidert budsjett fremstår nesten som et ekstra statsbudsjett hvor pengene sitter løst. Regjeringen har blitt så politisk uenig med seg selv at de trengte et nytt budsjett midt i året. Og nå venter basar i Stortinget i år igjen, sier hun.

– Regjeringen på etterskudd

Frps nestleder Hans Andreas Limi trekker fram flere tall som indikerer negativ økonomisk utvikling i Norge, blant annet lav sysselsettingsandel, kraftig fall i antall nye jobber og negativ produktivitetsutvikling.

– Regjeringen ligger på etterskudd og synes ikke å ta dette på alvor. Vi har fortsatt veldig høy prisvekst i Norge sammenlignet med andre land i Europa. Istedenfor å ensidig øke offentlige utgifter, burde de se på å redusere skatter og avgifter for å hjelpe folk og bedrifter gjennom en tøff økonomisk hverdag, sier han.

Limi viser til en undersøkelse fra Norstat der en av tre sier at de ikke klarer en uforutsett regning på 10.000 kroner, noe han begrunner med høye renter og prisvekst som spiser av budsjettene til mange husholdninger.

– Det er et mål at folk blir mindre avhengig av offentlige ytelser, derfor er det viktigere enn noen gang å la folk beholde mer av sine egne penger, sier Limi.

Venstre-frykt

Venstre frykter at det blir vanskeligere for bankene å sette ned renten etter at regjeringen har spyttet 418,7 oljemilliarder inn i den norske økonomien.

Norske familiers største bekymring er renten, ifølge Venstres finanspolitiske talsperson Sveinung Rotevatn.

– Det ser ut til å være finansministerens minste bekymring. Budsjettet er faktisk mer ekspansivt enn Norges Banks øvre anslag, sier han.

Rotevatn frykter at økningen til 418,7 milliarder kroner i oljepengebruken i revidert nasjonalbudsjett kommer til å holde rentene høye lenger, samt bidra til å øke renteforskjellene mellom Norge og andre land.

Venstre er med på at Forsvaret må styrkes, og at støtten til Ukraina må økes. Men at regjeringen blant annet bruker penger på å reversere domstolsreformen – mot de fleste faglige råd – er «hodeløs prioritering», mener Rotevatn.

