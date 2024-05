Ventetiden for svar på livmorhalsprøver har økt til ti uker

– Ventetiden har på det verste økt fra en uke til 10 uker. Dette er en lang og belastende ventetid for kvinnene, sier Anita Tunold, administrerende direktør ved Aleris til VG.

Ifølge retningslinjene skal hasteprøver svares i løpet av tre dager, mens oppfølgingsprøver bør svares ut innen en til to uker. Positive tester skal følges opp med celleprøve innen maks tre uker og negative tester i løpet av tre uker.

I mange år har Aleris sendt livmorhalsprøver for Oslo og omegn til Fürst laboratorier, der de fikk svar innen én til to uker, forteller Tunold. Ved årsskiftet fikk Aleris beskjed om å sende celleprøvene til Oslo universitetssykehus (OUS).

OUS bekrefter at ventetiden har økt. De peker på bemanningssituasjonen som en årsaksforklaring.

– OUS har fått mange flere prøver med inntak av nye rekvirenter fra sine sykehusområder i 2024. Samtidig har flere bioingeniører med spesialkompetanse (screenere) sluttet eller gått ut i svangerskapspermisjon, sier professor Andreas, ved Klinikk for Laboratoriemedisin.

Matussek understreker at nesten 70 prosent får svar etter tre dager, mens prøvene som må undersøkes nærmere tar ni til ti uker.

Helse- og omsorgsdepartementet sier til VG at de vil komme tilbake til aktuelle tiltak og virkemidler for å få ned svartiden. Samtidig understreker de at økt ventetid ifølge Helsedirektoratet ikke øker risikoen for spredning.

OUS opplyser at de jobber med å få ned svartiden gjennom oppbemanning, overtidsarbeid, omfordeling av arbeidsoppgaver for screenere og avtaler med annet laboratorium.