Regjeringen ber Sverige om russehjelp

Statsråden er fast bestemt på å gjøre sidestilte russebusser ulovlig, skriver Nettavisen.

– Vi ønsker en sikker og trygg feiring for russen. Nå vurderer regjeringen å forby busser med sidestilte seter og å stå i bussen under kjøring, bekrefter Nygård.

De sidestilte bussene har setene vendt mot hverandre, i motsetning til en vanlig rutebuss. Nygård mener de sidestilte bussene er en fare for russens sikkerhet.

Disse bussene har ikke vært mulig å få godkjent i Norge siden 2004, men den norske russen har funnet et smutthull i loven. Ved å få bussene godkjent og registrert i Sverige omgår de reglene.

I et brev Nettavisen har fått tilgang på, ber samferdselsminister Jon Ivar Nygård (Ap) sin svenske kollega, infrastruktur- og bostandsminister Andreas Carlson, om hjelp.

– Vi ser at det finnes et smutthull i Sverige med hvordan de håndterer slike busser. I Norge får du ikke godkjent ombygning til sidestilte seter lenger, men det får du i Sverige. Derfor sender jeg et brev til min svenske kollega og gjør ham oppmerksom på hva slags konsekvenser vi frykter dette kan få, sier Nygård.