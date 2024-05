NRK: Sp-topp Marit Arnstad gir seg på Stortinget

– Det var ikke helt enkelt å bestemme seg, men jeg har kommet til at 20 år på Stortinget er nok. Nå er det på tide å si takk for seg, sier Arnstad til NRK.

Arnstad har vært en tungvekter i norsk politikk og har flere ganger blitt lansert som statsråd. Hun har derimot etter eget ønske forblitt Senterpartiets sterke gruppeleder i Stortinget mens partileder Trygve Slagsvold Vedum har vært finansminister.

62-åringen fra Stjørdal ble første gang innvalgt for Nord-Trøndelag i 1993. Hun har vært Senterpartiets parlamentariske leder to ganger, første gang fra 2003 til 2005, siden videre fra 2014 og fram til nå. Hun har også vært olje- og energiminister i regjeringen til Kjell Magne Bondevik fra 1997 til 2000. Fra 2012 til 2013 var samferdselsminister i Jens Stoltenbergs regjering.

Arnstad er utdannet jurist og mellom periodene på Stortinget og deltakelse i regjering jobbet hun fra 2006 til 2012, først som rådgiver hos Advokatkontoret Schjødt og siden som advokat hos Arntzen de Besche.

Når hun trekker seg fra gjenvalg neste år, sier imidlertid Arnstad til NRK at hun ikke har en jobb som venter. Hun peker på at det tilværelsen som ukependler som er blant årsakene til at hun trekker seg.

Hun avviser at det er noe i veien med forholdet til partileder Vedum som ligger til grunn for avgjørelsen.

– Så det føles jo som litt dårlig gjort overfor ham, men så er det jo sånn av og til at du må bestemme deg for veien videre, sier Arnstad.