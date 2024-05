Noah leverte 30.000 underskrifter til støtte for fyrverkeri-forbud

Dyrevernorganisasjonen overleverte resultatet av underskriftskampanjen til justiskomiteen på Stortinget mandag formiddag.

Bakgrunnen er et forslag fra MDG om å innføre et nasjonalt forbud mot privat bruk av fyrverkeri av hensyn til blant annet dyrevelferd.

– Det blir et stadig større press fra samfunnet om å forby fyrverkeri av hensyn til dyr og miljø. Men regjeringen har dratt beina etter seg i saken, sier Noah-leder Siri Martinsen i en pressemelding.

– Til tross for faglige råd om en utredning av et forbud, velger regjeringen å overse alle henvendelser om dette. Heller ikke kommuner som ber om mulighet til å innføre forbud, får svar, sier hun videre.

Fristen for å avgi innstilling er 30. mai, mens samlet votering i Stortinget etter planen skal skje 6. juni.

Per i dag sier loven at privatpersoner over 18 år kan skyte opp fyrverkeri på nyttårsaften mellom klokken 18 og 2 på natta. Men det må ikke skje på steder hvor det kan oppstå fare på liv, helse, miljø eller materielle verdier.

All bruk utover dette er forbudt med mindre man får innvilget tillatelse. Noen kommuner har ytterligere begrensninger for eksempel lokale forbudssoner.

