DNA-eksperter knytter nye funn til drapstiltalte Jan Helge Andersen

Jan Helge Andersen er tiltalt for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i 2000. Mandag fikk tingretten i Sandnes høre fra de sakkyndige som har analysert DNA-prøver fra ofrene i saken og fra åstedet.

Overingeniør Gro Bjørnstad ved Oslo universitetssykehus (OUS), seksjon for rettsgenetikk, opplyste ifølge Fædrelandsvennen at de totalt gjorde ti nye funn under den nye etterforskningen: To funn på Stine Sofie Sørstrønen (8), seks funn på Sløgedal Paulsen og to funn i materialet sikret på åstedet.

Flere av prøvene sammenfaller med profilen til Jan Helge Andersen, mens ingen av dem sammenfaller med profilen til Viggo Kristiansen, som opprinnelig ble dømt for drapet på Sløgedal Paulsen.

Analyser viser at tre funn tatt fra Sløgedal Paulsens tunge, truse og endetarm sammenfaller med Jan Helge Andersens Y-profil. Forsvarerne stilte spørsmål rundt hvor sikre svar prøvene gir. Ekspertene sier det er lite DNA tilgjengelig i prøvene, men de er mulig å tolke.

Det er tre dager denne rettsuka i Baneheia-saken, der mandagen er satt av DNA-ekspertene. Tirsdag vil det bli gjennomgang av teledataene, som var sentrale for frifinnelsen av Kristiansen. Onsdag skal Sløgedal Paulsens foreldre etter planen vitne, i tillegg til to sakkyndige, ansvarlige for rettspsykiatrisk undersøkelse av Andersen.

