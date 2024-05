Brukte 2,4 milliarder på grensehandel i første kvartal

Tidlig påske var en viktig årsak til veksten i grensehandelen.

– Påsken er høytid, også for grensehandel. Mange nordmenn tok turen over grensen for å handle både før og i løpet av påsken, sier seniorrådgiver Guro Henriksen i SSB.

– Årets påske var i første kvartal, mens den i fjor falt i andre kvartal. Påskens plassering er derfor en viktig årsak til hvorfor grensehandelen var høyere i første kvartal i år sammenlignet med i fjor, forklarer hun.

I løpet av januar, februar og mars i år brukte nordmenn også 26 prosent mer på grensehandel sammenlignet med samme periode i fjor. Vi dro på 1,23 millioner dagsturer over grensen i løpet av årets tre første måneder, noe som er 327.000 flere turer enn på samme tid i 2023.

Nordmenn handlet for i gjennomsnitt 1939 kroner på hver tur over grensen i årets første tre måneder. Mest penger ble brukt på mat- og dagligvarer, der alkohol utgjorde 13 prosent av handlekurven.

I hele 2023 brukte nordmenn 9,3 milliarder kroner på grensehandel, og vi dro på 4,7 millioner dagsturer over grensen i løpet av fjoråret.

