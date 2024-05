100 millioner kroner rulles ut for å redde gamle kirker

Midlene kommer i regjeringens reviderte budsjett, som presenteres tirsdag, ifølge avisen Vårt Land.

– Med budsjettvedtak i Stortinget kan det nye programmet for bevaring av kirker begynne å virke fra 1. juli, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Ap) til avisen.

Pengene kommer fra det nylig opprettede Kirkebevaringsfondet, som har i oppdrag å bevare kulturhistoriske kirker i Norge. Fra neste år og de neste 20–30 årene kan det komme nær en halv milliard kroner årlig til bevaring av slike kirkebygg.

Nyheten blir trolig godt mottatt i kommuner med tunge løp for vedlikehold av middelalderkirker. Bevaringsprogrammet legger nemlig opp til at den kommunale egenandelen senkes, og store satsinger blir dermed rimeligere for kommunene.

Der et lokalt prosjekt for en slik kirke kan koste mot 30 millioner kroner, skal staten ta 50 prosent av regningen. Det er mer enn det lå an til i høringsforslaget.

– Det blir altså en stor reduksjon i egenandel for de minste prosjektene, sier Toppe.

Planen om et nasjonalt løft for kirkebygg ble kjent i fjor sommer. I høst omtalte Toppe og finansminister Trygve Slagsvold Vedum det hele som «et vendepunkt for kirkevern».

