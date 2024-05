Sp svekket på målingene: Kan koste Mehl plassen på Stortinget

Ifølge målingene ligger Senterpartiet an til å miste én av to stortingsrepresentanter fra Hedmark, skriver Vårt Land.

Medienes partimålinger viser at partiet nasjonalt er mer enn halvert siden brakvalget i 2021. Da fikk partiet 13,5 prosent av stemmene, mens i april i år viste målingene en oppslutning på 6,2 prosent.

Det ville gitt 11 stortingsrepresentanter mot dagens 28.

I dag er Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum og justisminister Emilie Enger Mehl valgt inn på Stortinget for Hedmark Senterparti.

Hvis partiet skal beholde sine to mandater i Hedmark, krever det en oppslutning i fylket på rundt 17 prosent. Beregningene til nettstedet Poll of polls, som er basert på nasjonale tall fra publiserte meningsmålinger, tilsier at Sp ville fått 12 prosent i Hedmark i april i år.

Fylkesleder for partiet i Hedmark, Margrethe Haarr, påpeker overfor Vårt Land at det fremdeles er en stund til valget.

– Vi har tro på at Sp skal gå fram og beholde to mandater fra Hedmark, sier hun.

Også Vedum sier til avisen at planen er å vinne to mandater igjen.

Verken han eller Mehl har offentliggjort om de ønsker gjenvalg på Stortinget i 2025.

Les også: Studie: Jo mer troende muslim, desto bedre helse (+)

Les også: – Jeg skal dø av den jobben jeg har gjort for staten (+)

Les også: Konfirmasjonstiden: – Barn kaller hverandre «First Price» og «Hennes & Mauritz»-unger