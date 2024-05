RU-leder om terrorist-utspill: – Dritflaut

– Utspillet var bare dritflaut, egentlig. Skikkelig flaut, sier hun i E24-podkasten «Stopp verden».

Det var forrige uke at Kaur publiserte en Tiktok-video der hun blant annet stemplet statsminister Jonas Gahr Støre, Nato-sjef Jens Stoltenberg og oljefond-sjef Nicolai Tangen som terrorister. Kaur har allerede beklaget og lagt seg flat flere ganger, og har også slettet videoen.

Utspillet skapte sterke reaksjoner, og førte blant annet til at flere Rød Ungdom-medlemmer meldte seg ut av partiet. Kaur fikk også refs av Rødt-profilene Mimir Kristjansson og Sofie Marhaug, samt en rekke andre politikere.

Videre i podkasten sier Kaur at hun ønsker å «rebrande» kommunismen, og at hun kaller seg kommunist for å «skille seg litt fra andre».

– Jeg kunne fint ha kalt meg sosialist hvis du ser på Wikipedia-definisjonen. Men jeg føler mange egentlig bare er liberale som bryr seg litt om kvinner, men kaller seg sosialister.

På spørsmål om hva hun synes om kommunismens historie, svarer hun at Stalin er dårlig, og tar avstand fra kommunistpartiet i Kina. Hun mener også kommunismen må åpne for meningsmangfold på en måte som ikke ble gjort i Sovjetunionen.