Etter nederlag i både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, godkjente Høyesteretts ankeutvalg denne uken at saken skal behandles av Oslo tingrett, melder Rett 24.

Aksjonistene ønsker å få kjent reguleringsplanene for Rikshospitalet og Nye Aker sykehus ugyldige for å hindre at Ullevål sykehus legges ned.

Staten argumenterte med at aksjonistgruppen med rundt 1000 medlemmer var for ad hoc til å ha partsevne, men det var ikke Høyesterett enig i.