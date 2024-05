Russebråk fra nord til sør – vold, bass og trafikklovbrudd

Av Håkon Vatnar Olsen/NTB

– Det er folk som overhodet ikke får sove. De er tålmodige med russen i utgangspunktet, men forteller at hus og inventar rister og at barn holdes våkne, sier operasjonsleder Lise Bjørnsund i Sørøst politidistrikt til NTB grytidlig fredag morgen.

I hennes område, som dekker Buskerud, Vestfold og Telemark, har folk ringt fra 17 ulike steder.

– Det er veldig mye mer enn det har vært de siste nettene. Vi har hatt anledning til å sende folk til rundt halvparten av stedene, sier hun.

Festet med røykmaskin i veien

Et særlig alvorlig tilfelle fant sted i Drammen, der ti russebusser var samlet – mange av dem i veibanen.

– Det resulterte i seks anmeldelser for sperring av trafikken. To sjåfører har fått førerkortet beslaglagt for at bussen sto på tvers av veibanen i en uoversiktlig kurve, sier Bjørnsund.

– Russen hadde flyttet festen ut i veien med røykmaskiner, og de skapte en potensielt svært farlig situasjon, sier hun.

Fredag er en såkalt inneklemt dag. Russen kan dermed sove ut i stedet for å gå på skolen – i motsetning til de aller fleste andre.

Fire skadd etter slåsskamp

Politiet i Sørvest er langt fra de eneste som har hatt hendene fulle i natt med russebråk. Fra Alta i nord til Kristiansand i sør har avgangselevene vært til bry.

På en fergekai utenfor Ålesund fikk politiet melding om et slagsmål i 2- tiden. Da patruljen ankom, ble de møtt av to russebusser, masse folk og kaos, opplyste operasjonsleder Tove Holst-Dyrnes til NTB.

Da politiet etter hvert fikk kontroll, ble to skadde russegutter sent til sykehus med ambulanse. Ytterligere to skadde gutter ble kjørt til legevakten.

Også i Bergen ble en russ brakt av gårde med sykebil etter å ha blitt slått ned på en tilstelning med åtte russebusser.

I Lunner i Akershus mistet en russebussjåfør førerkortet etter å ha brutt en dobbel sperrelinje i 4-tiden.

Les også: God idé å flytte eksamen

Vil flytte russetiden

Det politiske presset mot feiringen synes å øke. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) har foreslått å flytte eksamen på videregående til før 17. mai. Målet er at russefeiringen skal starte på nasjonaldagen, slik at avgangselevene ikke ødelegger for seg selv i eksamenstiden.

Russegrupper får også stadig kritikk for å være ekskluderende.

– Det har sklidd voldsomt ut. De siste årene har vi sett mange eksempler på at mange blir ekskludert fra russefeiringen og fra fellesskapet. Sånn kan vi ikke ha det. Det er vi nødt til å gjøre noe med, har Nordtun tidligere sagt til NTB.

Fortsatt er det en uke igjen av årets russefeiring, og mange håper nok at russen tar mer hensyn enn i natt, som har vært usedvanlig bråkete. Operasjonsleder Bjørnsund oppsummerer det slik:

– Veldig mye mer enn det har vært de siste nettene. Og veldig mye mer støy.

Les også: Økt ungdomskriminalitet: – Vi klarer ikke å forebygge dette alene

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen