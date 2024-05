Økonomi-trøbbel for Østfold og Buskerud etter Viken-splitting

– Vi må kutte 7 prosent av driftsutgiftene våre, sier fylkesordfører Tore Opdal Hansen (H) i Buskerud til Altinget.

Det er flere grunner til at nye Buskerud sliter med økonomien, ifølge nisjeavisen. Blant annet får de bare 86 prosent av snittet for de andre fylkeskommunene gjennom statens nye inntektssystem til fylkene.

Fylkesordføreren har sendt brev til kommunalministeren om den svært vanskelige økonomiske situasjonen i Buskerud etter oppdelingen av Viken. Det samme har hans kollega i nye Østfold fylke gjort.

– Vi er i samme situasjon som Buskerud. I økonomiplanen vi la i desember i fjor, ble det vedtatt en sparepakke på i størrelsesorden 200–300 millioner i økonomiperioden for å få inntektene til å svare utgiftene, sier fylkesordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap).

– Det er dramatiske kutt på driften. En reduksjon på 8 prosent fra 2023 Viken-nivå.

Tirsdag kommer regjeringen både med revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen, med det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner for neste år. I tillegg legger regjeringen fram forslag til nytt inntektssystem for kommunene.