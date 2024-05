Frp-topp ga 20 Eurovision-stemmer til Israel

– Jeg ga alle mine 20 stemmer til Israel. Og jeg skal se på finalen på lørdag, sier Erlend Wiborg til TV 2.

Wiborg er innvandringspolitisk talsperson for Fremskrittspartiet og første nestleder i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget – der han fra dag én også har vært med i gruppen Israels venner.

Han forteller at støtten til Israel i Eurovision er todelt.

– Det ene er at jeg syns det reelt sett er den beste låten. Men så handler det selvfølgelig også om alt det jødehatet man ser. Her snakker vi om en 20 år gammel jente som ikke er ansvarlig for noe av det som skjer, men som i Sverige må være på hotellrommet sitt fordi det ikke er trygt for henne å bevege seg rundt. Det syns jeg er så ekstremt at jeg vil gi min støtte til henne, sier han.

20 år gamle Eden Golan står for Israels bidrag i Eurovision i år med låten «Hurricane». Torsdag gikk hun videre til finalen.

– Er det en støtte til Israels krigføring i Gaza?

– Jeg vil forsvare Israels rett til å forsvare seg og sitt land, men stemmen i går var en helhet – ut fra jødehatet som er, og at det var den beste sangen. Det var ikke spesifikt knyttet til krigen på Gaza, sier Wiborg.

