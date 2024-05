Den siste private eiendommen på Svalbard er til salgs

Eiendommen Søre Fagerfjord ligger på sørvestspissen av Svalbard og er på 60 kvadratkilometer eller 60.000 mål. Eiendommen ligger rundt 40 kilometer fra Longyearbyen og byr på mer enn fem kilometer kystlinje, fjell, fjorder og arktisk dyreliv.

– Dette er den eneste muligheten for en kjøper til å få en posisjon i nordområdene og etablere et strategisk fotfeste, sier advokat Per Kyllingstad, som representerer selgerne, til Bloomberg.

Det var Dagbladet Børsen som omtalte saken først i Norge.

Eiendommen markedsføres globalt av Knight Frank LLP, som har satt en prisantydning på 300 millioner euro, rundt 3,5 milliarder kroner.

Den har i over hundre år vært eid av det norske holdingselskapet Aktieselskabet Kulspids. Selskapet ble grunnlagt av velstående familier fra Oslo som ønsket å utvinne asbest. Aksjene har skiftet siden skiftet eiere, men alle eierne er fortsatt norske.

Kjøperen, enten det er en fremmed stat, selskaper eller privatpersoner, er bundet av vilkårene i Svalbardtraktaten fra 1920, som anerkjenner Norges suverenitet og forbyr militær bruk til «krigslignende formål». Mer enn 40 land, blant annet Kina, Russland, Storbritannia og USA, har undertegnet traktaten.

I 2014 brøt det ut kontrovers da en annen privateid eiendom på Svalbard ble lagt ut for salg. Etter at det ble kjent at en kinesisk kjøper var interessert endte det med at den norske staten kjøpte eiendommen.