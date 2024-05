Høyre og SV vil forby kryptoutvinning

– Vi bør få et solid flertall. Om ikke enstemmig, sier Lars Haltbrekken (SV) til E24.

Troen på det solide flertallet er forankret i at regjeringen selv har varslet at nye regler er på vei. I april sa energiminister Terje Aasland (Ap) at næringen ikke er velkommen i Norge.

SV og Høyre mener imidlertid at Aasland ikke har grunnlag for utsagnet, fordi de ikke har foreslått et faktisk forbud, men en bruksbegrensning av hensyn til nasjonal sikkerhet.

Nikolai Astrup sier det sitter langt inne for Høyre å gå inn for å forby en næring.

– Vi trenger kraften til andre og bedre formål. Mangelen på kraft er i ferd med å kortslutte hele klimaomstillingen, det er knapt gitt konsesjoner til ny kraftproduksjon siden regjeringen tiltrådte, sier han.