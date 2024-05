Gram om frigjøringsdagen: – Fritt fra okkupasjon, nazisme, frykt og tvang

Markeringen i hovedstaden startet med flaggheising klokken 8 og kransenedleggelse ved Retterstedet klokken 10.30, etterfulgt av en gudstjeneste i Akershus slottskirke.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram takket alle som har gjort tjeneste for landet, og minnet om hva som kreves for at flaggene i rødt, hvitt og blått kan vaie i hele Norge.

– I dag ser vi igjen en totalitær stat i Europa, som med vold og militærmakt forsøker å tvinge et demokrati i kne. Vi ser igjen skyttergraver som deler et land, og vi hører tordenen fra artilleriet. Som et fritt og demokratisk land, er det vår plikt å hjelpe Ukraina i deres kamp, sa Gram og viste til forslaget om å øke støtten til Ukraina fra 15 til 22 milliarder kroner i år.

8. mai markeres hvert år til minne om frigjøringen etter fem års tysk okkupasjon av Norge under andre verdenskrig fra 1940 til 1945.

– Denne dagen er det 79 år siden barn og voksne over hele landet feiret at Norge igjen var fritt. Fritt fra okkupasjon, fritt fra nazismen, fritt fra frykt, kontroll og tvang, minnet forsvarsministeren om.