Finland møter russisk aggresjon – skal lagre materiell i Norge

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) bekrefter at Norge har åpnet for lagring av finsk militært utstyr på norsk territorium.

– I forbindelse med øvelse Nordic Response 2024 testet vi et konsept der det finske forsvaret hadde forhåndslagret noe utstyr i Norge som ble brukt av Finland under øvelsen.

Det skriver forsvarsministeren i en epost til ABC Nyheter.

Beredskap uten sidestykke

– Norge styrker forsvarssamarbeidet med våre nordiske allierte. En viktig del av dette er å finne måter å understøtte hverandre i fredstid, krise og krig, sier Gram.

Finland har testet sin evne til å drive en krigsøkonomi og har begynt å lagre militært utstyr utenfor landets grenser i møte med et stadig mer aggressivt Russland, forteller generalløytnant Mikko Heiskanen, nestkommanderende for forsvarsmateriell og logistikk i det finske forsvaret, til Financial Times.

– Vi må være forberedt på en langvarig krise. Vi har sjekket alle avtalene, vi har testet innkjøpene, ikke bare av ammunisjon, men også av annet materiell. Vi tester våre strategiske partneres planer og beredskap, sier Heiskanen, hvis stillingstittel på finsk kan oversettes til sjef for krigsøkonomien.

Finland har den lengste grensen til Russland av alle Nato- og EU-land, har vært forberedt på angrep fra naboen i øst i flere tiår, noe som har ført til et beredskapsnivå som kanskje er uten sidestykke i den vestlige verden.

Tilfluktsrom til alle

Landet har lagre som dekker minst seks måneders forbruk av viktige brensels- og kornsorter, og det har nok tilfluktsrom til hele befolkningen. Nesten en tredel av den voksne befolkningen er reservister, noe som gir landet med bare 5,6 millioner innbyggere en av de største militærstyrkene i Europa og den største mengden artilleri.

– Det ligger i vårt DNA. Russland respekterer makt. Makt består både av vilje og kapasitet. Viljen er på plass. Folkets vilje til å forsvare landet er sannsynligvis den høyeste i verden. Kapasiteten – materiellet – er på et troverdig nivå. Det tar mange år å bygge opp denne kapasiteten. Det kan ikke gjøres på et år eller to, sier Heiskanen til FT.

