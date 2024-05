Boligbyggelagene slår alarm: – Husbanken er tom

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Vi skriver mai måned, og Husbanken er tom. Det betyr at behovet er enormt, og at regjeringen står uten effektive boligpolitiske virkemidler ut året. Løsningen er å øke Husbankens utlånsramme med minst 10 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett, sier NBBLs administrerende direktør Bård Folke Fredriksen til NTB.

Det han mener med at Husbanken er «tom», er at det allerede er kommet inn langt flere søknader enn penger å betale ut i 2024 – hvis man legger til grunn den opprinnelige utlånsrammen på 30 milliarder kroner.

Nå mener han altså at den må økes.

– Unge uten foreldrehjelp sliter

– Vi trenger en boligpolitikk for de mange, ikke for de få. Flere og flere, spesielt unge og i pressområder, har ingen mulighet til å bli boligeier uten hjelp fra foreldre. I tillegg ser vi at andelen som eier egen bolig i Norge, synker blant dem med lavest inntekt, sier Fredriksen.

Husbanken har totalt en ramme på 30 milliarder kroner i årets statsbudsjett.

Så langt er det søkt om 14,2 milliarder kroner i støtte til bokvalitet, og gitt tilsagn til 6,1 milliarder kroner, ifølge Husbanken.

Utover dette har Stortinget vedtatt at det skal utbetales 18 milliarder kroner i startlån i løpet av året. Det finnes ikke oversikt over søknadsbeløpene, men hvis man legger det vedtatte beløpet for dette og det søkte beløpet for bokvalitet, er allerede summen over 30 milliarder.

Boligprisveksten fortsetter

Fredriksen viser til de ferskeste boligtallene som kom mandag: en boligprisvekst på 1,2 prosent den siste måneden.

Prisutviklingen hittil i år har vært på 7,2 prosent, ifølge Eiendom Norge.

– Boligprisene skyter fortsatt til værs, selv om folk har dårligere råd og alt blir dyrere. Det blir nesten ikke bygget nye boliger, noe som forsterker problemet. Regjeringen sa i boligmeldingen at de støtter opp om eierlinjen. Nå må de vise at de mener det, sier han.

