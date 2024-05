Kontroll på brann i Lillestrøm sentrum

Både politiet og brannvesenet meldte om brannen kort tid etter klokken 22 mandag kveld. Kvart på 1 natt til tirsdag opplyste Øst 110-sentral at brannen er under kontroll.

– Det er fortsatt en del røyk i området, men det er ikke fare for spredning, sa vaktleder Arne Nurmi i 110-sentralen til NTB.

Beboere i området ble oppfordret til å holde seg inne og holde vinduer lukket. Bygget som brenner, ligger i Nittedalsgata.

Politiet melder at fire personer fra to boliger i nærheten ble evakuert. De fikk vende hjem noen timer etter at brannen kom under kontroll.

Den første meldingen kom inn til brannvesenet klokken 22.09.

– Vi er sikre på at det ikke har vært personer i bygget som brenner, skrev Øst politidistrikt i en melding etter hvert.

Bygget er næringslokaler, og det er ikke meldt at noen er skadd.

– Det er et frittliggende bygg, men det er ikke veldig langt til nærmeste nabohus. Vi har sju brannbiler på stedet og har gått i gang med slokking, sa vaktleder Hans Erik Tysdal i Øst 110-sentral mandag kveld.

Politiet har valgt å stenge veier og regulere trafikken i området. De ba skuelystne om å holde seg unna.

Les også: Autisme: Da datteren ble utredet, gikk det opp et lys for Kristina (+)

Les også: Anti-vask-bevegelsen: Du trenger ikke dusje hver dag

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen