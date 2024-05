Arfan Bhatti på plass i terrorsaken – ga Matapour en klem

På vei inn i rettssalen hilste Bhatti smilende på tiltalte Matapour og ga ham en klem. Bhatti er iført hettegenser, grønn caps og har helskjegg.

På spørsmål fra dommeren svarte han at Matapour er «en god venn».

Det knytter seg stor spenning til hva – om noe – den profilerte islamisten vil si når han tirsdag morgen framstilles som vitne i terrorsaken mot Zaniar Matapour.

Han har gjennom sin forsvarer, advokat John Christian Elden, gitt klart uttrykk for at han som siktet for medvirkning i saken, vil benytte seg av retten til ikke å forklare seg. Han vil uansett bli plassert vitneboksen i sak 250 og selv avklare overfor retten hva han vil og ikke vil snakke om.

– Vi antar at det ikke vil komme noe særlig bidrag i saken fra ham, sier statsadvokat Sturla Henriksbø til NTB.

Den terrorsiktede 46-åringen ble fredag fraktet tilbake til Norge etter å ha sittet varetektsfengslet i Pakistan. Norske myndigheter mener han hadde en sentral rolle i planleggingen og tilskyndelsen av masseskytingen i Oslo sentrum natt til 25. juni 2022.

Men Arfan Bhatti nekter straffskyld og viser blant annet til at han ikke engang var i landet da Zaniar Matapour (44) fyrte løs mot festglade mennesker på utestedene London Pub og Per på Hjørnet.