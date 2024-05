Toppe varsler ny mulig dissens i forslag til abortlov

– Det kan bli et spørsmål om dette med fosterantallsreduksjon, om det skal nemndbehandles eller ikke, sier barne- og familieministeren til TV 2.

Fosterantallsreduksjon er et inngrep der svangerskapet avsluttes for ett eller flere fostre, mens andre utvikler seg videre.

Sp-statsråden har allerede varslet at hun vil ta dissens mot utvidelse av grensen for selvbestemt abort. Her er Aps primærstandpunkt en utvidelse til uke 18, mens Sp har programfestet at de står for dagens grense på uke 12.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) lovet så sent som 17. april at lovendringen ville bli sendt til Stortinget før sommeren, men onsdag opplyste han og den ferske helseministeren Jan Christian Vestre (Ap) til TV 2 at forslaget ikke vil komme før til høsten. Det er Toppe fornøyd med.

– Jeg tenker det er bra at vi kan bruke litt lengre tid, og at Stortinget kan bruke litt lengre tid. Det blir uansett en viktig lov å behandle som mange har meninger om, sier Toppe.