Regjeringen vil forby ekteskap mellom nære slektninger

Regjeringen la fredag fram et lovforslag om forbudet.

– Årsaken er å unngå helseskader hos barn. Et forbud kan også motvirke tvangsekteskap, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Politiet er blant dem som har gitt støtte til et slikt forbud, noe regjeringen har vektlagt, ifølge arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).

– I Norge skal folk leve trygge, gode liv. Forbud mot søskenbarnekteskap er et viktig tiltak for å motvirke tvangsekteskap, negativ sosial kontroll og kulturelle praksiser som gjør at kvinner og barn lever ufrie liv, sier Brenna.

Lovforslaget kommer etter et stortingsvedtak fra november 2020. Regjeringen ønsker å hindre at folk reiser til utlandet for å gifte seg.

– For å hindre at forbudet omgås, foreslår regjeringen at ekteskap mellom nære slektninger inngått etter utenlandsk rett, ikke anerkjennes i Norge dersom minst én av partene har tilknytning til Norge når ekteskapet blir inngått, sier Toppe.

Det foreslås imidlertid en unntaksregel som gjør at man kan søke om dispensasjon dersom det er sterke grunner til å gjøre et unntak.

