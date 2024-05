Flere mener det er viktig å produsere egen mat i Norge

Over 81 prosent av de spurte mener at det er viktig eller svært viktig at vi er selvforsynte og produserer vår egen mat her i landet, viser undersøkelsen, som InFact har utført for Nationen.

Det er en økning på 8,3 prosentpoeng fra i fjor. Da svarte nesten 73 prosent at selvforsyning er viktig eller svært viktig.

3 prosent svarer at det er helt uviktig.

Mens hele 88 prosent av kvinnene mener selvforsyning er viktig eller svært viktig, mener 75 prosent av mennene det samme.

Les også: Bondelags-nestleder mener mat er like viktig som soldater

Les også: DSB vil skjerpe beredskapsråd – mener nordmenn bør kunne klare seg selv i en uke

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen