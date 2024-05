Det er satt av to dager til Bhattis vitnemål, opplyser Oslo-politiet i en kort pressemelding fredag ettermiddag.

Tidligere fredag ble det kjent at 46 år gamle Bhatti er utlevert til Norge fra Pakistan, og at han sitter i et fly på vei til Norge.

Bhatti er siktet for medvirkning til terrorskytingen i Oslo 25. juni 2022. To personer ble skutt og drept da Zaniar Matapour åpnet ild mot utestedene Per på Hjørnet og London Pub.

16. mai er etter planen siste dag i rettssaken.