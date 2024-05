10.000 i bot for vådeskudd på Svalbard

Mannen skulle demonstrere halvlading av en 308-rifle, men våpenet viste seg å være ladd, og skuddet gikk i gulvet, skriver Svalbardposten.

Minst fem personer var til stede i rommet da skuddet gikk av. Ingen ble skadd.

– Slik saken er opplyst gjennom etterforskningen, skulle siktede demonstrere halvlading for en kunde og foretok et avtrekk uten å forsikre seg om at våpenet var tømt slik at et skudd gikk av, skriver politiadvokat Magnus Rindal Fredriksen til Svalbardposten.

Mannen har fått et forelegg på 10.000 kroner for uforsiktig omgang med våpen.

