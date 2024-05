Politiet får ikke melding om alvorlig kriminalitet øst i Oslo

– Folk må for all del ringe politiet, sier John Roger Lund, leder for enhet øst i Oslo-politiet, til TV 2.

Under et besøk på Furuset i Alna bydel, forteller han om grove knivhendelser på torget uten at folk brøt inn.

– Folk står bare og ser på og går forbi, sier politilederen.

Heller ikke da en sprengladning eksploderte ved en boligblokk på Furuset natt til 5. januar fikk politiet melding.

– Det er en del som ikke har tillit til politiet her. Det kan være vi er her for lite og er for lite i kontakt med dem, sier Lund.

Lund varsler at politiet kommer til å være mer til stede framover.

Oslo-politiet har nylig fortalt at de vil være mer til stede i noen utpekte områder og vil omprioritere ressurser dit.

