Norske studenter planlegger USA-inspirerte Palestina-aksjoner

I et påmeldingsskjema kommer det fram at teltaksjoner lik dem ved en rekke amerikanske universiteter skal settes opp ved Universitetet i Oslo (UiO), skriver Universitas.

Det står videre at man samkjører med Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Sørøst-Norge og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Aksjonene skal starte på ettermiddagen 1. mai.

Ifølge skjemaet er planen å bli værende til de blir fjernet av politiet, men både studentene selv og UiO har bekreftet at de har søkt om tillatelse og fått dette.

– Vi har tett og løpende dialog med arrangør om det praktiske ved gjennomføringen, sier rektor Svein Stølen ved UiO.

Det er dermed per nå ingenting som tyder på at aksjonene vil gå like voldsomt for seg som de landstekkene demonstrasjonene i USA.

Propalestinske demonstranter har satt opp teltleirer ved en rekke universiteter i USA, til stor misnøye fra administrasjonen. Natt til onsdag ble demonstrantene ved Columbia-universitetet i New York fjernet av politiet med makt etter å ha okkupert administrasjonsbygningen.

Også ved andre universiteter har det vært sammenstøt mellom studenter, politi og dels også proisraelske studenter.

