Fire av ti nordmenn har trodd at KI-genererte opptak var ekte

Medieundersøkelsen 2024 er utført av Respons Analyse på oppdrag av Nordiske Mediedager og skal legges fram i sin helhet torsdag denne uken. 1039 personer deltok i spørreundersøkelsen

De ble blant annet spurt om de har opplevd at et bilde, en video eller et lydklipp som de trodde var tatt av et menneske, senere viste seg å være laget ved hjelp av kunstig intelligens.

39 prosent svarer at de har opplevd dette én eller flere ganger. Andelen som har opplevd dette gjentatte ganger, er 30 prosent.

I undersøkelsen er også 817 norske journalister spurt om det samme. 39 prosent av journalistene svarte at de har blitt lurt én eller flere ganger. Andelen er enda høyere blant norske redaktører (42 prosent).

