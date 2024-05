Boligprodusentene: Obos-tallene gir grunn til optimisme

Tirsdag ble det kjent at det i forrige uke ble solgt 125 Obos-boliger. Ikke siden februar 2022 har de opplevd lignende salgstakt som den siste uken.

Til E24 sier Lars Jacob Hiim, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, at dette er gode nyheter.

– Det er lenge siden vi har fått positive glimt. Vi får forsiktige signaler fra flere bedrifter om at salget nå går noe bedre. Men vi må huske at vi fremdeles er på et historisk svakt nivå, sier Hiim.

Nyboligsalget har lenge vært i fritt fall, og Hiim har tidligere kalt 2023 for et kriseår for bransjen. Tallene så langt i år viser ifølge Hiim en utflating, og han mener det er et håp om at bunnen er nådd.

– Nyboligmarkedet er langt ifra friskmeldt ennå. Selv om vi får noe bedre signaler, så er det fremdeles behov for drahjelp fra myndighetene, hovedsakelig gjennom styrking av Husbanken og endringer i utlånsforskriften, sier han.

